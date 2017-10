Palgatüli võib EM-hõbedase koondise MM-valiksarjast eemale jätta

Möödunud suvel esimest korda naiste jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaali jõudnud Taani koondis on alaliiduga tülli läinud ja kaalul on ka Taani saatus MM-valiksarjas.

EM-finaalis samuti esmakordselt kahe parema sekka jõudnud Hollandile 2:4 kaotanud taanlannad ei ole nõus sellega, et Taani jalgpalliliit ei taha naiste koondise mängijaid jalgpalliliidu töötajateks lugeda. Hiljuti teatas Norra alaliit, et maksab nii meestele kui naistele võrdväärset palka, Taanis pole kokkuleppele jõutud.

Taani jalgpalliliit ja mängijate ühendus on viimase aasta jooksul pidanud läbirääkimisi uue kollektiivlepingu üle ning septembris jõutigi ajutiselt üksmeelele, et naiskond saaks Ungari vastu mängida. Taani võitis kohtumise 6:1, kolmapäeva hommikul ei ilmunud aga koondise mängijad Helsingoris toimuma pidanud treeninglaagrisse ning teatasid, et streik loetakse lõppenuks siis, kui ka läbirääkimised on ametlikult lõppenud. Ühtlasi andis võistkond teada, et reedel ei mängita valiksarjas Rootsi vastu. Teisipäeval peaks Taani mängima Horvaatiaga.

Taani jalgpalliliidu pressiteade andis mõista, et alaliitu ähvardavad trahvid ja punktide eemaldamised, samuti on väga tõenäoline, et kui olukord ei lahene, eemaldab FIFA Taani naiskonna MM-valiksarjast.

Taani naiste koondise suurim staar on 24-aastane ründajast kapten Pernille Harder, kes on 93 koondisemänguga löönud 48 väravat ning mängib Saksamaa kõrgliigas Wolfsburgi eest.