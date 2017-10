Hispaaniale ajaloolise kulla toonud kõrgushüppaja lõpetas karjääri

"Karjääri lõpetas Hispaania ajaloo parim kergejõustiklane," tõdes Hispaania kergejõustikuliidu president Raul Chapado. "Ta on alati olnud eeskujuks nii staadionil kui sealt väljaspool. Ta on inspireerinud nii kergejõustikku kui noori poisse ja tüdrukuid."

Eelmisel suvel võitis Beitia Rio de Janeiros kuldmedali ning sai ühtlasi esimeseks ja seni ainsaks Hispaania naiskergejõustiklaseks, kes suveolümpial kulla võitnud. "Võtan edasisse ellu kaasa kõik, mis sport on mulle õpetanud. See jääb alatiseks minu osaks," lisas Beitia.

