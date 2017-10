Kontaveit: see oli kindlasti minu karjääri parim hooaeg

Kui eelmise aasta lõpetas Kontaveit maailma edetabelis 110. kohal, siis praeguseks on ta tõusnud 35. reale. "See oli kindlasti minu karjääri parim hooaeg. Jään väga rahule. Ma ei kahetse midagi, täitsin mitmeid eesmärke kiiremini, kui oleksin osanud oodata," märkis tänavu Wimbledonis kolmandasse ja Prantsusmaa lahtistel teise ringi jõudnud tennisist.

