Suusatamise olümpiavõitja: langesin astmarohu tõttu sügavasse depressiooni

"Astmaravimid mõjuvad inimestele erinevalt, seega ei taha ma konkreetset ravimit mustata, aga mulle avaldas see väga negatiivset mõju. Olukord oli nii hull, et ma kaalusin endalt elu võtmist. Õnneks ei lasknud ma ennast maha."

"Ma olin depressiivne ja mõtlesin ka enesetapule," tunnistas Jauhojärvi intervjuus norralaste Dagbladetile. "Ma küsisin endalt: "kas elamisel on mingit mõtet?" See oli kohutav."

