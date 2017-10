Oktoobri lõpus toimub Lillekülas põnev noorte jalgpalliturniir

Turniir annab unikaalse võimaluse noortele luua oma harrastusvõistkond ja mängida samasuguste võistkondade vastu Tallinna parimatel staadionidel.

"Kas armastate mängida jalgpalli, kuid teil pole väljaku rentimisvõimalust? Teil on oma võistkond, kuid pole vastasmängijaid? Kas armastate vaadata harrastusjalgpallivõistluste otseülekandeid, aga ei tea, kus ja millal need toimuvad? Sel juhul on turniir Street Fame Cup just teile," kirjutatakse Tallinna linna kodulehel.

Turniirist saavad osa võtta mängijad, kes on sündinud mitte varem kui 1997. aastal. Osavõtt 11-15 liikmest koosnevatele meeskondadele on tasuta, registreerimiseks tuleb saata võistkonna nimekiri (võistkonna nimetus, vormi värv, iga liikme ees- ja perekonnanimi ning sünniaasta) meiliaadressile aleksei.jefimov@tallinnlv.ee.

Registreerimine lõppeb 24. oktoobri hilisõhtul.