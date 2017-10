Toyota pealik Mäkinen: eelistasime Tänakut Ogier'le

Mäkineni sõnul soovis Toyota Tänakuga lepingut sõlmida juba enne käimasolevat hooaega ning seda ei vääranud ka prantslase soov tiimi masina rooli taha istuda. "Ogier kinnitas, et soovis meiega liituda," rääkis Mäkinen Soome telekanalile MTV3. "Me soovisime aga jätkata oma strateegiaga, mille panime paika eelmisel aastal, kui soovisime palgata Tänakut."

"Minu arvates on tähtis, et suhted nii meeskonnasiseselt kui sõitjate vahel oleks head ja ma usun, et praeguse koosseissuga nii ka läheb," jätkas Mäkinen, kelle sõnul sõlmis Tänak Toyotaga kaheaastase lepingu. "Ma ei ütle, et Ogier'st oleks saanud halb meeskonnakaaslane, aga me otsustasime nii."