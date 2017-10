Eesti kohtunikud teenindavad täna Meistrite liiga kohtumist

Mängu kohtunik on Roomer Tarajev, keda abistavad Sten Klaasen ja Egerd Pajustik. Neljas kohtunik on tšehh Ondřej Berka ja kohtunike tegevust hindab tema rahvuskaaslane Vaclav Krondl. Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 18 Praha Generali Arenal.

