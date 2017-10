Klopp rekordilisest võidust: meie vastu on keeruline mängida

Seitsmeväravaline võit tähistab ühtlasi suurimat võitu, mis on Inglismaa klubid Meistrite liigas ning sellele eelnenud Euroopa karikavõistlustel võõrsil saanud.

"Meie suhtumine oli eeskujulik ja me olime väga head kohe esimesest sekundist," sõnas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp mängu järel. "Me lõime suurepäraseid väravaid, mängisime suurepärast jalgpalli. Meie vastu on keeruline mängida."

"Mulle meeldib, kuidas jäime keskendunuks ka teisel poolajal," jätkas Klopp. "Me kontrollisime mängu ja see oli väga küps esitus. Kui meeskond pole sajaprotsendiliselt keskendunud, võib selline matš raskeks osutuda. Seitse väravat on suurepärane, aga vastupress oli nii hea, et ma olin lähedal ka selle tähistamisele. Maribor on hea jalgpallimeeskond ja nad ei suutnud sellele vastu võidelda."