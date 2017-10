Wilson: ma pole ühtegi teise sõitjasse nii palju uskunud

"Jätame Oti ja Martiniga hüvasti raske südamega," kinnitas tiimi pealik M-Spordi pressiteate vahendusel. "Nad on meid sellel hooajal saatnud edus mänginud väga tähtsat rolli. Võib öelda, et ma pole ühelegi teisele sõitjale nii palju võimalusi andnud ning kellegisse nii palju uskunud, aga ma nägin tema potentsiaali koheselt."

"Ta on alati kiire olnud," jätkas Wilson. "Alates hetkest, mil ta mu tähelepanu võitis, pole tema kiiruses kahtlust olnud ja viimastel aastatel on ta arenenud rallide võitjaks ning MM-tiitli eest võitlejaks."

"Hüvasti jätta pole kerge, aga Otil on aeg uuteks väljakutseteks ja me soovime nii talle kui Martinile tulevikuks kõike head. Hooaja lõpuni on jäänud veel kaks väga tähtsat etappi ja me teame, et Ott ja Martin [Järveoja] annavad endast kõik, et M-Spordi perekonnast positiivsel noodil lahkuda."