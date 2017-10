Boston Celticsi tähtmängija murdis NBA hooaja avakohtumises jalaluu

Möödunud hooajal kolmandat aastat järjest finaali jõudnud Cavaliers ning alanud hooaja eel neilt suurtehingus Kyrie Irvingu hankinud Celtics said väljakul viibida vaid viis minutit, kui kõrget söötu püüda üritanud Hayward põrkas Cavaliersi korvi all kokku LeBron Jamesiga. Celticsi peatreener Brad Stevens kinnitas, et Hayward murdis kukkumise tagajärjel pahkluu.

Võika vigastuse järel külastasid Cavaliersi riietusruumi viidud Haywardi mitmed mängijad, eesotsas Celticsist Cavaliersi liikunud Isaiah Thomasega ning Cavaliersi superstaari LeBron Jamesiga. "Ta nägi hooaja eel palju vaeva ja viimane nädal möödus tema jaoks suurepäraselt - ma uskusin, et ta alustab hooaega väga hästi," tõdes Celticsi peatreener Brad Stevens, kes oli Haywardi juhendajaks ka Butleri ülikoolis. "Loodetavasti paraneb ta täielikult. See on raske, aga vigastuse oht on osa korvpallist. Tunnen talle tõesti kaasa."

Cavaliers võitis kohtumise 102:99, James alustas hooaega 29 punkti (visked 12/19), 16 lauapalli ning üheksa korvisööduga. Jaylen Brown viskas Celticsi parimana 25 punkti ja võttis kuus lauapalli, Irving lisas 22 silma ja kümme resultatiivset söötu.

"See oli kohutav," sõnas ka teises tänases mängus Houston Rocketsiga kohtuva Golden State Warriorsi peatreener Steve Kerr. "Kõik meie treenerid olid seda nähes löödud."

LeBron James just went into Cavs locker room where Gordon Hayward is receiving medical attention — Brian Windhorst (@WindhorstESPN) October 18, 2017

God bless you bro @gordonhayward ! ???????? help him thru this god! — Paul George (@Yg_Trece) October 18, 2017

Isaiah Thomas, who recruited Hayward to Boston over summer, has also been with him in locker room. — Brian Windhorst (@WindhorstESPN) October 18, 2017