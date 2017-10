Taavi Tšernjavski sihib järgmisel aastal 8000 punkti piiri

"Hooaja keskmise tulemusega olen rahul, kuid normatiivini on veel 50 punkti minna," ütles Tšernjavski ETV spordisaatele. "Mul õnnestus sel suvel kaks korda teha 7700 punkti ning isiklikuks rekordiks üle 7800 silma, kuid ootasin enamat, sest Euroopa U-23 meistrivõistluste kaheksas koht oli minu jaoks pettumuseks. Läksime võistlema medali eest."

EM-i norm on 7850 punki ja Berliini pääseb Eestist kolm normi täitnud kümnevõistlejat või siis kolm edetabeli tugevamat normi täitnud meest. Sel suvel oma rekordi 7802 punkti peale viinud Taavi Tšenjavski valmistub uueks hooajaks teadmisega, et vaid normitäitmisest Berliini pääsemiseks ei piisa, sest noori ja vihaseid kümnevõistlejaid on hetkel rohkem kui EM-i kohti.

"Konkurents on väga tugev ja siin pole küsimustki, et EM-ile pääsemiseks on vaja rohkem punkte koguda," rehkendas Tšernjavski. "Vaja on 8000 punkti piiri rünnata."

Tšernjavskit juhendab jätkuvalt Art Arvisto, kuid nõu jagab ka Erki Nool ning ühtegi ala ta esile tooma ei hakanud, millele ettevalmistuses just erilisist rõhku peaks pöörama.

"Minu jaoks on alati olnud oluline ühtlane areng," tunnistas Tšernjavski. "Tahan igal alal edasi areneda ning seetõttu ma ühtegi ala eristama ei hakka. Mulle peavad kõik alad istuma, et kümnevõistlust teha."

Treeningud ühendab 22-aastane Tšernjavski ka edukalt hariduse omandamisega. Teist aastat õpib ta Tallinna Tervishoiukõrgkoolis terviseedendust, eelkõige haiguste ennetamist.

"Valik oli selles mõttes lihtne, et kõik tervisega seotud käib spordiga kaasas," tõdes Tšernjavski. "Terviseedendus on poliitilise suunitlusega ja väga huvitav on spordile ka teise nurga alt läheneda."

Tasapisi proovib Tšernjavski kätt ka treeneriametis, kuid peasihiks on 8000 ja enam punkti ning suurvõistlused.