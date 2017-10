Avo Keel: tulemust nõutakse nüüd ja kohe

Peatreeneri kohale kaaluti paljusid, kuid põhikandidaate oli kaks. Sõpruse ja hea koostöö märgina pani Läti võrkpalliföderatsiooni president Atis Sausnitis Avo Keelele kaela Läti salli. Keel omakorda kinnitas, et tunneb kõiki Läti võrkpallureid ja esitab oma meeskonna koosseisu jaanuaris. Föderatsioon annab Keelele vabad käed, kuid ka mõne soovituse.

"Et peatreener on Eestist, oleks soovitav, kui tema abid - nii kogenud kui ka uue põlvkonna treener - oleksid Lätist," ütles Sausnitis ETV spordisaatele ja lisas, et treeneritetiimiga võib veel siiski mõni eestlane liituda. "Võimalik. Töötame ju eestlastega Balti liigas kogu aeg koos, kasutades tehnilist tuge ja analüüsi."

Täna tunti huvi, palju Keele töö Lätis maksab. Keel ise kinnitas, et palga üle räägiti vaid viis minutit. "Leppisime Keelega kokku, et tema töötasu on sama, mida sai eelmine peatreener," jäi Sausnitis napisõnaliseks.

Olid ajad, mil Läti võrkpall oli tipus, kuid viimasel ajal pole erilist edu olnud. Lätis hinnatakse, et Keel on Eesti meeskonna viinud finaalturniirile kahel korral. "Tulemust nõutakse nüüd ja kohe," ei varjanud Keel. "Sisuliselt me räägime pooleteisest kuust pluss ettevalmistusajast ja kvalifikatsioonimängudest sinna juurde."

Sport on sport, muigavad lätlased, sest Eesti ja Läti rahvusmeeskond kuuluvad Euroopa meistrivõistluste valiksarjas samasse alagruppi. "Meil on Avo Keelega ühine eesmärk - jõudku mõlemad võistkonnad finaali," sõnas Suasnitis.