NBA-s mängib algaval hooajal rekordarv eurooplasi

Klubidest on seitse võõrmängijat Toronto Raptorsis ja Utah Jazzis. Kuue leegionäriga on esindatud Boston Celtics, Philadelphia 76ers ning San Antonio Spurs.

Neljandat aastat järjest on võõrriikidest kõige rohkem mängijaid, 11, Kanadast. Prantsusmaalt on 10, Austraaliast 8, Hispaaniast 7 ning Brasiiliast, Horvaatiast, Saksamaalt, Serbiast ja Türgist 5 korvpallurit.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel