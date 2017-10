Raul Mustal jäi tippturniiri põhivõistlusest puudu vaid üks võit

Esimeses mängus kohtus Must maailma 47. reketi hollandlase Mark Caljouwga. Must suutis pikas kolmegeimilises mängus viimaste punktide heitluses end maksma panna ja võttis võidu 18:21, 21:15, 22:20. Järgmiseks vastaseks tuli maailma edetabelis 77. kohal asuv Kalle Koljonen Soomest. Eesti esireket enam nii kindlat mängu, kui hommikuses kohtumises, näidata ei suutnud ja pidi vastu võtma kaotuse 17:21, 21:23.

Täna algas Taanis sulgpalli maailma grand slam turniir Danisa Denmark Open. Eestlastest lõi kaasa meeste üksikmängus Raul Must. Kuna võistluse põhitabelisse pääseb maailma edetabeli aslusel vaid 32 parimat mängijat, siis pidi edetabelis 53. kohal asuv Must alustama võistlust kvalifikatsiooniringidest.

