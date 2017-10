Honda juht: Alonso käitumine polnud kõigile meeltmööda

Honda vormel-1 projektijuhi Yusuke Hasegawa sõnul suhtuti Alonso kriitikasse erinevalt. "Fernando pani mulle pinged peale, kui teatas, et me pole konkurentsivõimelised," ütles Hasegawa. "Alonso kritiseeris meid, sest ta polnud olukorraga rahul ja tal oligi õigus meie suunas näpuga näidata. Minul sellega probleeme polnud, kuid kõigile Honda töötajatele polnud see meeltmööda."

