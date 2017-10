Käsipalli meistriliigas kohtuvad liidrid omavahel

Mängud algavad kolmapäeval eeldatavalt kahe päris põneva kohtumisega. Mullune pronks Viljandi HC ootab külla meistriliiga uustulnukat Põlva Coopi ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võõrustab HC Viimsi/Tööriistamarketit, keda mullu poolfinaalseerias mängudega 3:1 võideti.

Ühekordne meister sõidab külla 11-kordsele

Kehra ja Viimsi on Eesti liiga veteranidena muidugi vanad tuttavad, 20 aastat tagasi kohtuti korra ka meistrivõistluste finaalis. Viimsi lõpetas siis Kehra nelja-aastase valitsemisaja ja teenis klubiajaloo ainsa meistrikulla. Mullu olid meeskonnad vastamisi üheksa korda ja kehralased väljusid võitjana seitsmel puhul. Huvitava tõsiasjana sai Viimsi mõlemad võidud just Kehra spordihoones, kus kohtutakse kolmapäevalgi.

"Küllap siis see saal meile sobib," ütles Viimsi peatreener Ain Pinnonen muiates. "Kehra on alati väga tugev vastane meie jaoks, aga tundub, et äkki nad pole sel aastal nii teravad kui varem. Loodame heale kaitsele ja väravavahtide tööle ning siis on meil omad võimalused kiirelt nõelata."

Kehra juhendaja Kaupo Liiva mängis mullu veel ise kaasa ja tunnistas, et kodused kaotused tulid pigem kehva motivatsiooni pealt. "Tänavugi on sama probleem varem kimbutanud, aga viimastes mängudes Aruküla ja Viljandi vastu on ses mõttes kõik paremuse poole liikunud," kinnitas Liiva.

"Meie jaoks on kodumängud väga tähtsad ja rõhutame seda ka mängijatele," lisas Liiva, kes peab endiselt hakkama saama vigastatud mängujuht Uku-Tanel Laastuta ning põlvetraumade tõttu terveks hooajaks eemale jäävate Jaan Kauge ja Ingmar Kasukita. "Õnneks sai Dmõtro Jankovski rohelise tule ja tegi juba Aruküla vastu kaasa."

Teises kolmapäevases kohtumises võõrustab Viljandi HC hooaega uustulnuka kohta edukalt alustanud Põlva Coopi. Mulkide jaoks on tegu teise mänguga kolme päeva sees, sest alles esmaspäeva õhtul alistati raskes karikamängus Tartu Ülikool 28:24. Liigatabelis on mõlemal kirjas neli punkti ehk kaks võitu ja kaks kaotust.

SK Tapa ja Aruküla/Audentes tahavad punktiarvet avada

Neljapäeval muutub kindlasti meistriliiga tabeli lõpuosa, sest kahte nulli peal olevat meeskonda siis enam pole. SK Tapale tuleb külla Aruküla/Audentes – mõlemad tiimid on tänavu andnud häid lahinguid tugevamatele, kuid punktiarvet pole avanud. Mullugi mängiti võrdselt, sest Tapa võitis Aruküla SK vastu kolm ja kaotas kaks mängu.

"Võiduks on kaks võimalust – kas üks võtab või teine annab," sõnas Tapa peatreener Elmu Koppelmann. "Usun, et tuleb võrdne mäng ja tulemus sõltub väikestest nüanssidest. Üks on mänguskeemist kinnihoidmine, teine rünnakutarkus ja kolmas, kuidas noored mehed närvipingega toime tulevad. Viimati lasime endale 43 väravat visata ja seda on lubamatult palju."

"Meie jaoks peituvad mänguvõtmed heas kaitses," kinnitas Aruküla/Audentese peatreener Martin Noodla. "Tapa on kavala ning nahaalse rünnakuga meeskond, neil on osav ja andekas mängujuht Vahur Oolup, kes treenib minu juures Audenteses. Teoorias teame, mida võitmiseks tegema peame, loodetavasti viime selle praktikaski ellu."

Meistriliiga täiseduga ainuliider Põlva Serviti kohtub sel hooajal esmakordselt ambitsioonika uustulnuka HC Tallinnaga, kellega novembris minnakse kahel korral kokku ka karikavõistluste veerandfinaalis. Enne kolmapäevaseid liigamänge on Servitil 8 punkti ja Kehrast parema väravate vahe tõttu teisel tabeliastmel paikneval Tallinnal 6 silma.

Eesti meistriliiga 5. vooru mängud:

18.10. 19.00 Viljandi HC – Põlva Coop

18.10. 19.00 HC Kehra Horizon/Pulp&Paper – HC Viimsi/Tööriistamarket

19.10. 19.00 Põlva Serviti – HC Tallinn

19.10. 19.00 SK Tapa – Aruküla/Audentes