Selg vastu seina, aga elus: JJK ei ole veel alla andnud

Vahepeal ka tõsiseid medalimõtteid mõlgutanud Lahti seis on selles osas nutusemaks kiskumas, sest Ats Purje ja KuPS-i eilne kaotus Tampere Ilvesele tähendab, et Lahti jääb mõlemast juba nelja silma kaugusele. Võitluses neljandale kohale edestatakse väravate vahega selgelt Mariehamni.

31 vooruga on JJK kogunud 23 punkti, millega jäädakse HIFK-ist maha veel viie silmaga. JJK vajab kahest järelejäänud mängust kahte võitu ja peab lootma, et HIFK ei teeni ühtegi punkti, sest võrdsete punktide korral jääks HIFK väravate vahega tõenäoliselt peale.

