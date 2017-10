VIDEO | Tampa Bay tõusis NHL-is esikohale, Kutšerovil juba seitse väravat

Kutšerov on aga hooaja alguses suurepärases hoos: kuue mänguga on tal kirjas seitse väravat ja lisaks kolm tulemuslikku söötu ehk kümme resultatiivsuspunkti. Väravalööjate tabelis jääb ta alla üksnes kuulsale kaasmaalasele, üheksa tabamuseni jõudnud Washington Capitalsi vasakäärele Aleksandr Ovetškinile.

