TÄNA | Algab korvpalliliiga NBA, kes neist kuuest tuleb meistriks?

Kõik neli kuuluvad ka algava hooaja favoriitide hulka. Heidame pilgu neile ja veel kahele meeskonnale, kellele eksperdid ennustavad algava hooaja eel edu.

Golden State Warriors

(eeldatav algviisik Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green, Zaza Patšulja)

Tiitlikaitsja pikendas suvel lepinguid algviisikumeeste Kevin Duranti, Stephen Curry ja Zaza Patšuljaga, samuti tähtsate varumeeste Andre Iguodala ja Shaun Livingstoniga. Viimasest kolmest hooajast kaks meistrina lõpetanud Warriorsi suhtes pole ootused väiksemad ka algava hooaja eel. Kui peatreener Steve Kerri juhendamisel ei suudetaks võita ka läänekonverentsi, oleks see suur läbikukkumine.

Cleveland Cavaliers

(Derrick Rose, Dwyane Wade, LeBron James, Kevin Love, Tristan Thompson)

Kolm korda järjest finaali jõudnud ja korra ka meistriks tulnud Cleveland on suvel elanud üle suuri muutusi. Juulis saabusid meeskonda kogenud vabaagendid Jose Calderon, Jeff Green ja Derrick Rose, kuid augustis teatas soovist lahkuda tiimi tähtsuselt teine mees LeBron Jamesi järel ehk Kyrie Irving, kes siirduski Boston Celticsisse. Väikese palsamina liitus seejärel tiimiga aga Jamesi endine meeskonnakaaslane Dwyane Wade.

Boston Celtics

(Kyrie Irving, Jaylen Brown, Gordon Hayward, Marcus Morris, Al Horford)

Kevadel idakonverentsi finaali jõudnud Boston on suvel läbi elanud suured muudatused. Meeskonnast lahkus parim skooritegija Isaiah Thomas, aga asemele tuli Cavaliersist Kyrie Irving. Samuti lahkus hea kaitsemängija Avery Bradley, et teha palgafondis ruumi Utah Jazzist saabunud äärele Gordon Haywardile. Uue hooaja eel on võtmeküsimusteks, kuidas võtta Irvingust maksimum ja parandada lauavõitlust (eelmise hooaja liiga 27. meeskond).

Houston Rockets

(Chris Paul, James Harden, Clint Capela, Trevor Ariza, Ryan Anderson)

Meeskonna tähel James Harden on seljataga rekordeid purustanud hooaeg, aga meeskond täienes Chris Pauliga, mis lisab Rocketsi tagaliini ründevõimsust veelgi. Kaitse pidamasaamiseks palgati vabaagendid P.J. Tucker ja Luc Mbah A Moute. Suur küsimus seisneb siiski selles, kuidas laabub Hardeni ja Pauli koostöö. Meistritiitlile kandideerimiseks peab see suurepäraselt klappima.

San Antonio Spurs

(Patty Mills, Danny Green, Pau Gasol, Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge)

Spurs on NBA lähiajaloo üks kindlamaid meeskondi. 20 aastat järjest saadud play-off'i ja viimased 18 hooaega on kogutud vähemalt 50 võitu. Suvel prooviti teha mitmeid muudatusi ning hankida Paul George'i ja Chris Pauli, aga ebaõnnestunult. Küll saabus vabaagendina Rudy Gay, samuti jätkab 40-aastane Manu Ginobili ja lepingut pikendas ka Patty Mills, kes peab nüüd katma Tony Parkeri vigastusest jääva tühimiku. Liider Kawhi Leonardi kõrval pööratakse palju pilke ka LaMarcus Aldridge'i peale, kelle kaks esimest hooaega klubis on olnud korralikud.

Oklahoma City Thunder

(Russell Westbrook, Andre Roberson, Paul George, Steven Adams, Carmelo Anthony)

Eelmisel hooajal peamiselt Russell Westbrooki meeskonnana tuntud Thunder on täienenud suvel mitme tähega. Indiana Pacersist liitus Paul George ja New York Knicksist saabus Carmelo Anthony. Kolmiku omavaheline keemia saab arvatavasti tiimi võtmeküsimuseks. Pingilt panustab kindlasti oluliselt ka Toronto Raptorsist tulnud suur äär Patrick Patterson.

---

Lisaks mainitutele hindavad spetsialistid keskmisest pisut kõrgemalt veel Minnesota Timberwolvesi, Washington Wizardsi, Milwaukee Bucksi ja Toronto Raptorsi võimalusi.