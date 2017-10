Zenjov jäeti pingile ja Cracovia võitis 3:0

Eestlase tööandja kerkis sellega ka viimaselt positsioonilt, edestades nüüd Pogonit, Niecieczat ja Konstantin Vassiljevit ja Gliwice Piasti, kes nüüdsest tabeli punase laterna rolli täidavad. Tõsi, vahed on väikesed, Cracovia on kogunud kümme ja kolmik üheksa silma.

