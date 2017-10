Toyota meeskond sõidab Austraaliasse Hänninenita

Viimasel ajal on taas sagenenud kuulujutud Ott Tänaku siirdumisest Toyotasse just Hännineni asemele. Hännineni lahkumisele on lisanud kaalu ka kuulujutud, mille kohaselt saab tema kaardilugejast Kaj Lindströmist meeskonna uus spordidirektor.

"Ma ei saa öelda rohkemat, kui et väikesed muudatused tulevad. Meistritiitli eest võitlemiseks peaks meil olema kasutada kolm autot," jätkas soomlane, kes on varem kinnitanud Latvala ja Lappi jätkamist.

