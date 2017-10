Liverpooli keskkaitsja süüdistab Lukakut näkku löömises

Horvaat libistas end võitluses palli pärast Lukaku jalgadesse, aga sai selle käigus belglaselt kannaga näkku. Juhtunut uuris ka Inglismaa jalgpalliliit, kes asus toetama kohtunik Martin Atkinsoni otsust selles olukorras Unitedi pallurit mitte karistada.

"Ausalt öeldes arvan, et ta tegi seda meelega. See oli otse näkku," sõnas Lovren enne Meistrite liiga mängu Mariboriga. "Normaalsel juhul oleks ta pärast seda vabandanud. Ta tundus mängu ajal närvis olevat - võib-olla see oligi põhjus."

Lovren pikemalt sel teemal siiski peatuda ei soovinud. "Sellised asjad juhtuvad väljakul. Sellega on ühel pool. Ma ei saa seda muuta. On mis on. See on jalgpall," lausus keskkaitsja.