Venemaa suurklubi värbab Robert Tähte

Belgorodi klubi on viimasel viiel hooajal jõudnud Venemaal nelja hulka ja tuli 2013. aastal ka meistriks. Eriti heas hoos oldi aastatel 1997-2005, kui võideti lausa seitse meistritiitlit. Aastatel 2003, 2004 ja 2014 on klubi võitnud ka Meistrite liiga, tänavu kevadel pääseti kuue parema sekka.

"Võin öelda, et oleme Robert Tähe klubiga üsna tihedas suhtluses. Creţu väga soovib teda siia tuua ja mina olen igati nõus, aga see ei ole päris nii lihtne," lausus Šipulin intervjuus Postimehele .

