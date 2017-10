Magnus Pehrsson viis Malmö meistriks juba kolm vooru enne hooaja lõppu

Täna alistati tugeva teise poolajaga 3:1 Joonas Tamme, Siim Lutsu ja Andreas Vaikla endine tööandja Norrköping. Malmöl on nüüd tabelis kirjas 60 punkti, teisel kohal oleval AIK-l 50 ja laual on veel üheksa punkti, vahendab Soccernet.ee .

