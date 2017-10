Embrich: meil on kõik tugevad ja suudavad ankrunaise rolli üle võtta

Epeenaiskonna raudvara Irina Embrich on mitmete arstide abil ravinud visalt randmevigastust, sest vana probleemi väljaravimist enam edasi lükata ei saanud.

Vasakul randmel ortoosi kandva Irina Embrichi torkekäsi tegi põrguvalu juba mullu detsembris, kui vana vigastus tugevamalt välja lõi. Nii doktor Mihkel Mardna kui Madis Rahuga nõu pidades otsustati, et koondise ankrunaine vehkleb valuvaigistavate süstide abil hooaja lõpuni ja seda Embrich ka tegi, viies tiimi maailmameistritiitlini.

"Need valuvaigistid aitasid, et ma suutsin MM-ini naiskonnas olla. Aga siis (arstid) ütlesid, et tuleb teha uued uuringud ja ravida ennast," rääkis 11-kordne tiitlivõistluste medalivõitja Embrich ETV spordisaatele.

MM-i järel tegi Embrich taas uuringud, mis näitasid, et valutavas randmes on mitmeid mikrotraumasid ja raviks tuleb kindlasti võtta paus. Kui pikk, selgus septembris, kui ta pääses veel ühe hinnatud spetsialisti, doktor Armin Heimani juurde.

"Ma loodan, et need plasmasüstid, mis doktor Heiman mulle praegu teeb, aitavad. Mulle öeldi, et kaks kuud ei tohi relva kätte võtta ja vehelda, käsi peab rahus olema. Siis vaikselt vaatame, kui kaua protsess aega võtab, aga nii kiiresti kui võimalik, hakkan jälle vehklema," lubas Embrich.

Küsimusele, kellele ta naiskonnavõistluses oma ankrunaise rolli usaldab, oli kogenud Embrichil väga diplomaatiline vastus: "Oi, meil on kõik nii tugevad ja kõik suudavad seda rolli endale võtta. Raske ennustada."

Tallinna Mõõga turniir on naiste epees ühtlasi kogu hooaja esimeseks MK-etapiks ja võistluse otsustavaid matše näeb ETV ekraanil otseülekandes.