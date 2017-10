Kristina Kuusk: MM-tiitel on olemas ja selle võrra pinge väiksem

"Ruumikuse poolest on enam-vähem sama, üks-kaks rada võib-olla mahub rohkem. Loomulikult selle spordihalli hing on ikka sama - hea tunne oli kolme aastase vahe järel sinna saali minna," oli MK-etapi peakorraldaja Jüri Salm õnnelik.

Seekordne Tallinna Mõõga turniir kolib tagasi renoveeritud Kalevi spordihalli. Korralduse poolest see suuri muudatusi kaasa ei too.

"Ma üritasin veidi varem, aga vaikselt alustada, et enda keha nii palju mitte šokeerida. Kui ma olin noorem, siis see periood läks natuke kergemini," selgitas Erika Kirpu.

Kui Irina Embrichil jääb Tallinna Mõõk käevigastuse tõttu vahele, siis Kuusk, Julia Beljajeva ja Erika Kirpu on võidukast MM-kvartetist kohal. Kuigi, hooaja algus on keeruline ka kogenud sportlaste jaoks.

"Üks suurtest eesmärkidest on ju tegelikult saavutatud. Nüüd edasi saab trenni teha pigem väiksema pingega, sest tegelikult on see tiitel olemas. Mind küll ei paina, ma tunnen ennast täitsa rahulikult ja saan tavaliselt trenni teha," rääkis Kristina Kuusk ETV spordisaatele.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel