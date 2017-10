Viljandi HC sai karikasarja veerandfinaali avamängus raskustega võidu

Tartu Ülikooli peatreener Priit Allikivi tunnistas, et lootiski veidi hõreda koosseisuga Viljandile vastu hakata. "Aga samas läks nii nagu kartsime – teisel poolajal kaasnes väsimusega ka mõistuse kinnijooksmine. Tagaliin võeti meil kinni täna ja sinna väärilist vahetust pole. Tugeva kaitse ja kiirrünnakute pealt elasime, aga miinus neli on ikka natuke palju kordusmänguks," arvas Allikivi.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel