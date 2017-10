Pika ajalooga Inglismaa tippklubi pandi müüki

Pärast Ashley poolt klubi ostmist 2007. aastal on Newcastle United pidanud koguni kahel korral käima vahepeal esiliigas. Hetkel on klubi kõrgliigas hoidmas kaheksa vooru järel 9. kohal.

Klubi sõnul on nad valmis kuulama kõiki pakkumisi, kus kinnitatakse võimekust investeerida meeskonda märkimisväärselt, et jõuda kõrgliigas seatud ambitsioonideni.

