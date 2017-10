Möödunud aastal jõudis Zopp Stockholmis põhiturniiril teise ringi, kus kaotas Grigor Dimitrovile. Bulgaarlane on ka seekord võistlustules ja omab esimest paigutust. Tennisetippudest on kohal veel lõuna-aafriklane Kevin Anderson, ameeriklane Jack Sock ja argentiinlane Juan Martin Del Potro.

Kuna põhitabelist hispaanlane Nicolas Almagro oma kohast loobus, pääseb tema asemel võistlema kvalifikatsiooniturniiri õnnelik kaotaja, kelleks on Zopp. Õnnelikuks kaotajaks võeti kvalifikatsiooni finalist, kes omas kõige kõrgemat edetabelikohta. Zopil oli see turniiri algushetkel 191., ameeriklasel Tim Smyczekil 192.

