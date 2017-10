Naiste koondislased välismaal: Zlidnise klubi korraldas väravatesaju

Getter Laar ja FC Metz said Prantsusmaa esiliigas kirja järjekordse võidu ning kindlustasid sellega liidripositsiooni. Koduväljakul alistati Issy Foot Feminin kindlalt 6:0. Oma osa oli selles mängida ka Laaril, kes kaitses Metzi väravat terve kohtumise vältel. Metz on kuue vooruga kogunud 15 punkti ja sellega edestatakse Saint-Malo naiskonda hetkel kolme punktiga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel