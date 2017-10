Eesti jõutõstjad tõid Hispaaniast pronksi ja ületasid seniseid rekordeid

Esimesel päeval saavutas spordiklubi Reval-Sport tõstja Karl-Michael Valk juunioride arvestuses 3. koha kehakaalus kuni 83 kilogrammi. Tulemus on 180 kilogrammi on ka mehe uus isiklik rekord. "Täna oli kang kerge, oleks ehk 5-10 kilogrammi rohkemgi suutnud. Aga isiklik rekord ja medal — olen väga rahul!" kommenteeris Karl-Michael Valk võistluspäeval.

Tarmo Pärna saavutas pühapäeva kehakaalus kuni 105 kilogrammi 4. koha tulemusega 245 kilogrammi ja Kaido Leesmann kehakaalus kuni 120 kilo 5. koha tulemusega 287,5 kilogrammi. Kaido tulemus on ka uus Eesti rekord, vana rekord sai ületatud 2,5 kilogrammiga. "Loomulikult tulin enama järgi, aga rekord on rekord," kommenteeris pressiteate vahendusel Kaido Leesmann, kes on ühtlasi ka Jõutõsteliidu president.

