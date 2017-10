Kaaberma Tallinna Mõõgast: kui tuleb keegi kolme hulka, on väga hästi

"Kui individuaalselt tuleb keegi kolme hulka, on väga hästi," rääkis koondise peatreener Kaido Kaaberma ERR-i uudistemajas peetud pressikonverentsil eelseisva võistluse eesmärkidest. "Võistkonnas tahaks samamoodi ühe väikese Tallinna Mõõga koju jätta. Kas nüüd just päris võit tuleb? Vehklemises on raske esikohta kaitsta, aga see ei ole võimatu. Oleme rahul, kui tuleb medal."

Eelmisel hooajal tuli Eesti naiskond maailmameistriks ja Kaaberma kinnitas, et kindlasti püütakse seda saavutust ka korrata. "Iga hooaeg on erinev. See on kindlasti minule ja naiskonnale uus kogemus, et lõpuks tuli MM-tiitel ära. Alati on niimoodi, et kergem on ükskord tulla, aga sinna tippu püsima jääda ja korrata on isegi raskem. Selle nimel peab pingutama hakkama," lausus ta. "Meil on konkurents tihe. Siin laua taga on praegu ainult kolm naist (Irina Embrich, Erika Kirpu ja Kristina Kuusk – toim), Katrina Lehis, Nelli Differt ja Julia Beljajeva harjutavad kodus, aga Mõõgal on nad kindlasti platsil. Võitlus on tihe koondisekoha pärast."

"Kindlasti see annab natuke tunda, et Irat pole Tallinna Mõõgal võistkonnas, aga kõik meie tüdruk on võimelised ankrunaise koormat kandma," arutles Kaaberma. "Ükskõik, kes teeb viimase matši. Eks individuaalvõistlus näitab, mis seisus keegi on. Ja selle järgi saab ka otsustada, kes meile vastu tuleb."

Eesti epeenaiskond on turniiril tiitlikaitsja.