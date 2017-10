Jaanimaa ja Patrail tegid Bundesligas võimsa mängu

Ott Varik ja mängu parimaks valitud Sten Maasalu viskasid üheksa väravat, Taavi Tibar lisas ühe. Varik ja Maasalu on vastavalt 36 ja 35 tabamusega Soome liiga snaiprite tabelis 3.-4. kohal. Eestlaste klubidest on Dicken ja BK-46 viie mänguga kogunud kuus ning Siuntio kolm punkti, kohad liigatabelis 5.-7.

Martin Johannson ja Bukaresti Steaua naasid pärast üht viiki võidulainele ning lähenesid esimese kaotuse saanud liider Bukaresti Dinamole. Steaua alistas 21:19 Baia Mare CS Minauri ning Eesti koondise kapten viskas ühe värava ja andis kolm resultatiivset söötu. Dinamol on seitsme vooruga 18 ja Steaual 16 punkti. Tasub märkida, et Rumeenias antakse võidu eest kolm silma.

Veel astme võrra madalamal jätkab hästi Armi Pärdi koduklubi Mecklenburger Stiere, noppides kolmanda järjestikuse võidu – 28:22 (14:7) MTV Braunschweigi üle. Pärt viskas ühe värava ja on Schwerini klubiga nüüd 3. liiga põhjatsoonis teisel kohal. Stierel on 11 punkti ja mäng vähem peetud 12 punktiga liidrikohta hoidvast TSV Altenholzist.

Ei olnud mäng lihtne Melsungenilegi, kuigi saadi 8:5 ette ja Jaanimaa oli selleks hetkeks visanud pooled külalismeeskonna väravatest. Võõrustajad võtsid järele, jõudsid viiginigi, ent Melsungen sai siiski 22:19 (12:11) võidu. Kümnest viskest üheksa väravavahi selja taha saatnud Jaanimaa tunnistas, et on päevi, mil õnnestub peaaegu kõik.

Neljapäeva õhtul külastasid Jaanimaa ja MT Melsungen tabeli punast laternat TuS Nettelstadt-Lübbecket, aga Bundesliga on nii võrdne sari, et kõik võivad kõiki võita. Kodumeeskond on kõrgliiga uustulnuk, olles mullu ülivõimsalt – 13-punktilise vahega – võitnud 2. Bundesliga.

