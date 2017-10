Andrus Raadiku 22 punkti viisid Sampo võidule

Naiste Itaalia esiliigas on Ravenna Teodora Conad Olimpia startinud 0:3 ja 1:3 kaotustega. Anna Kajalina on kahe mängu peale toonud 21 punti. Türgi naiste esiliigas said kolmanda kaotuse Kadi Kullerkann ja Yeşil Bayramiç.

Saksamaal alustas suurüllatusega Düren Powervolleys, kes alistas avavoorus 3:0 (25:21, 25:22, 25:21) tiitlikaitsja Berliini Recycling Volleys’i meeskonna. Karli Allik käis kolmandas geimis korra servimas, ent eksis. Võidukalt jätkasid ka esiliiga põhjadivisjonis mängivad Kevin Soo ja Chemie Volley Mitteldeutschland, kes alistasid neljandas voorus võõrsil 3:1 (25:20, 23:25, 25:19, 25:21) Braunschweigi võistkonna. Lisaks neile on täisedu ka Esseni klubil. Kõik see muutub aga 28. oktoobril, kui meeskonnad lähevad omavahel vastamisi.

