Räim ja Israel Cycling Academy jätkavad Hiinas võitlust üldvõidu nimel

"Plaan oli preemiasekundeid koguda Boivinile ja saime kaks sekundit kätte," kirjutas kahekümne parema seas lõpetanud Räim oma Facebooki kontol. "Pärast seda sai ohtlik punt minema ning pidime natukene vaeva nägema, et need tagasi tuua. Mõeldud – tehtud ja siis sai omakorda uus mitteohtlik punt minema ja kontrollisime olukorda. Lõpuringid venisid täiega. Ootasin, et sõit läbi saaks. Tegime esimest korda siin tuuril väga hea finiširongi. Viimasesse kurvi keerasime esimesena. Dennis tegi veel peale kurvi ca 150 m vahetuse ning siis oli minu kord panna nii, kuidas torust tuleb ja oodata, millal Boivin välja hüppab. Tegime hästi, isegi väga hästi, lihtsalt ta oleks vist pidanud sekundikese varem sprinti alustama."

