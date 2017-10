Mourinho vihjas väga tugevalt oma järgmise peatuspaiga kohta

"Miks Pariisi? Sest neil on midagi erilist. Maagia, kvaliteet ja noorus. See on fantastiline," andis Mourinho oma tuleviku osas väga tugeva vihje.

"Ma ütlen ainult seda, et olen endiselt treener oma murede, ambitsioonide ja kirega proovida uusi asju. Olen kindel, et siin ma oma karjääri ei lõpeta," ütles ta French TV-le. "Minu poeg, kes elab Londonis, läks Manchesteri tuleku asemel PSG mängule."

