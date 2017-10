Rasmus Mägi on jalavigastusest taastunud

"See oli neljas või viies uuring, mis Rasmusele pärast vigastust tehti," ütles 25-aastase kergejõustiklase treenerist isa Taivo eile Õhtulehele . "Meil oli vaja saada kinnitus, et vahepealne leid on kadunud. Pilt oli puhas!" lisas ta, rahulolunoot hääles.

Doktorid Madis Rahu ja Tõnis Mandel tegid hiljuti Tartus Mägile põhjaliku ultraheliuuringu, mille käigus selgus, et reie tagakülje trauma on lõpuks taandunud.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel