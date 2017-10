Kabe värske maailmameister: Tallinna turniir oli minu seni kõige tugevam

Finaalturniiri viimane 11. voor algas olukorras, kus võimalus tiitlivõiduks oli veel viiel kabetajal. Kõige kauem - ligi viis tundi kestnud partiis võitis Aleksandr Švartsman mustadega hollandlase Martijn van Ijzendoorni ja tuli 8-aastase vahe järel maailmameistriks.

Teise koha sai võitja kaasmaalane, 10-kordne maailmameister, Aleksei Tšižov ja kolmanda koha veel üks varasem tiitlivõitja lätlane Guntis Valneris. Varem maailmameistriks tulnud kabetajaid võistles Tallinnas viis, neist neli jõudsid finaalturniirile.

"Ma võitsin kolm partiid, see on väga palju sellise turniiri kohta. Kõik mängijad olid väga tugevad, keegi ei tahtnud kaotada ja väga pingeline võitlus oli. Ma arvan, et see oli kõige tugevama koosseisuga MM-turniir, kus ma seni olen mänginud," rääkis võitja ETV spordiuudistele.

Meeste turniiri auhinnafond oli 30 000 eurot ja naiste turniiril, mille võitis Läti kabetaja Zoja Golubeva, 20 000 eurot. Varem on Tallinn võõrustanud kabe tiitlimatši, kuid turniiriformaadis maailmameistrivõistlused toimusid siin esimest korda.

"Sellises mahus turniiri korraldamine oli ka maailmas esimest korda. Varem ei ole MM-i turniiri sellise osavõtjate hulgaga olnud. Me suutsime sellega väga hästi hakkama saada," kinnitas Eesti Kabeliidu president Tarmo Tulva.

Tipptasemel kabeturniirid jõuavad Eestisse kindlasti ka lähitulevikus. Tõenäoliselt kauem tuleb oodata Eesti kabetaja tõusmist maailma paremikku.

"Üks ideedest ongi see, et tuua Eestisse võimalikult palju kõrgetasemelisi võistlusi. See tekitab huvi kabe vastu ja aitab kindlasti kaasa ka meie enda mängijate tõusule," lisas Tulva.