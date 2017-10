Inglismaa kõrgliigas tunnistati pühapäeval vaid viike

Päeva esimeses matšis tegid 1:1 viigi Brighton & Hove Albion ning Everton. Pikalt väravateta kulgenud kohtumises läks kodumeeskond alles 82. minutil Anthony Knockaert'i tabamusest juhtima, kuid võitu ei saadud, sest Wayne Rooney viigistas üleaja penaltist seisu.

Teises mängus randusid 2:2 viigisadamasse Southampton ja Newcastle United. Kodumeeskonna mõlemad väravad lõi Manolo Gabbiadini, neist teise penaltist. Newcastle'i tabamused kanti Isaac Haydeni ja Ayoze Perezi nimele.

Täna väljakul käinud võistkondadest on tabelis kõrgeimal Newcastle United, kes 11 silmaga on kaheksa vooru järel 9. kohal. Southampton on 9 punktiga 10. kohal, Brighton ja Everton on võrdselt 8 silmaga vastavalt 14. ja 16. real.