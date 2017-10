Rein Pill ja A Brok võitsid Leedu MK-etapi

Möödunud nädalavahetusel Tallinn International Horse Show’l võistelnud seltskond suundus sellel nädalal Leetu, et osaleda sealsel CSI2*-W suurvõistlusel. Kui Tallinnas noppisid rohkelt võite Leedu sportlased, siis nüüd said mitu magusat võitu eestlased.

