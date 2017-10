Eesti kõigi aegade parim naisjalgpallur lõpetas tiitlivõidu järel karjääri

"See aasta otsustasin, et on aeg midagi muud teha ning jalgpalli mängimine lõpetada," kinnitas 36-aastane Morkovkina 1:1 viigi järel Pärnu Postimehele. "Ma arvan, et jään jalgpalli juurde, aga 99,99 protsenti on otsus lõpetada. Mängin sümboolselt kaasa ka aastalõputurniiril, mis jääb minu jaoks viimaseks."

Morkovkina mängis aastatel 1997-2015 Eesti koondise eest 75 kohtumises ja lõi neis 40 väravat, naiste meistriliigas jäi tema arvele koguni 772 tabamust. Eesti aasta naisjalgpalluriks nimetati Morkovkina kaheksal korral.