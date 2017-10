Vettel: otsekohesus teeb Räikkönenist parima meeskonnakaaslase

"Meeskonnakaaslase valimine pole sõitja ülesanne ja see ei peakski nii olema," sõnas Vette, intervjuus portaalile Autosport. "Kui töötad koos kellegagi, keda austad, teeb see asja oluliselt lihtsamaks."

Alates 2015. aastast sõidab Vettel Ferrari tehasemeeskonnas, kus tema meeskonnakaaslaseks on soomlane Kimi Räikkönen.

"Vormel-1 sarjas teevad inimesed tihti asjad palju keerulisemaks kui need tegelikult peaks olema," jätkas Vettel. "Seetõttu on hea teha koostööd kellegagi, kes ei sega mängu poliitikat ega muud säärast. Selles mõttes on mu parimaks meeskonnakaaslaseks olnud ilmselt Kimi [Räikkönen]. Ta on otsekohene, kuigi saan hästi läbi ka Danieliga [Ricciardo]."

"Mul on suur rõõm ja au Ferrari eest sõita. Ma tahan võita, aga kas ma mõõdan õnnetunnet saavutatud eduga? Ilmselt mitte. Mind muudab õnnelikuks see, kui saan autost välja astudes öelda, et olen endast kõik andnud ning olen enda esitusega rahul."

Vettel tuli aastatel 2010-2013 Red Bulli piloodina neljal järjestikusel hooajal maailmameistriks, üle-eelmisel hooajal sai Vettel MM-sarjas kolmanda koha, möödunud hooaja lõpetas sakslane neljandana. Käesoleval aastal on sakslane Lewis Hamiltoni järel teisel positsioonil.