Timo Sild pakkus Munamäe-Võru maastikujooksul Kaur Kivistikule lahingu

14 km pikkuse põhidistantsi võitis Kaur Kivistik ajaga 45.53,9, kirjutab ajakirja Jooksja Jooksuportaal . Timo Sild sai lõpuajaks 46.04,4. Kolmandana lõpetas Kivistiku järel Mart Andresson ajaga 49.22,6. "See võistlus oli ikka täitsa orienteerumisvõistlus, ainult ilma kaardita," rääkis Kivistik portaalile. "Ma pole kunagi nii tehnilisel rajal võistelnud. Lisaks tegi vihm paljud rajalõigud väga mudaseks ja libedaks. Naljakas tõesti, et polnud võimalik joosta sellise kiirusega nagu võimeline, vaid pidin jooksma nii et maha ei kukuks ega puule otsa ei jookseks."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel