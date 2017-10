Hiilgav Federer peatas Shanghais Nadali võiduka seeria

"Peaaegu täpselt aasta tagasi läksime Rafaga koos Majorcale, et avada Rafael Nadali tenniseakadeemia. Me ei oleks siis osanud arvata, et meid ootab ees selline aasta. Mul oli rõõm täna jälle tema vastu mängida," kinnitas Federer.

Federer alistas Nadali 15. korda, hispaanlane on võitnud küll 23 omavahelist kohtumist, kuid kõik neli selle aastanumbri sees toimunud matši on kuulunud šveitslasele. Viimati alistas Nadal Federeri 2014. aasta Austraalia lahtiste poolfinaalis.

