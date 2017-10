Dovizioso ja Marquez otsustasid Jaapanis võitja alles lõpusirgel

Hispaanlase edu põhisõitu üheksandalt kohalt alustanud itaallase ees kahanes MM-sarja üldarvestuses 11 punktini, Vinales jääb kolmandana Marquezist maha 41 punkti. Hooaja lõpuni on jäänud veel kolm etappi - järgmisel nädalal Austraalias, kahe nädala pärast Malaisias ning 12. novembril Valencias.

