Wenger Watfordi võiduni aidanud penaltist: see oli kohtuniku väljamõeldis

Per Mertesacker viis külalismeeskonna 39. minutil juhtima ja nii jätkati pool tundi, enne, kui Watfordi brasiillasest ründaja Richarlison kukkus Arsenali karistusalas Hector Bellerini kerge puute peale ning peakohtunik Neil Swarbrick määras Watfordi kasuks penalti. Troy Deeney löök viigistas seisu ning üleminutitel tõi kodumeeskonnale võidu endise Manchester Unitedi mängija Tom Cleverley löök.

"See ei olnud penalti," ütles Wenger pärast mängu. "Intsident juhtus mängus Watfordi jaoks ülimalt tähtsal ajal. Kui poleks olnud penaltit, poleks olnud ka väravat. See on skandaalne otsus, aga mida me teha saame? Mitte midagi. See polnud penalti, see oli kohtuniku väljamõeldis. Otsus oli vale."

"Ma olen penaltiolukorda näinud ja austan kohtuniku otsust," sõnas Watfordi peatreener Marco Silva. "Ma ei näinud, et Richarlison oleks sukeldunud. Sellel hooajal on tema vastu Premier League'is tehtud kõige rohkem vigu ning inimesed on hakanud rääkima, nagu ta sukelduks. Ta ei tee seda. Ta on aus ja võitleb vigu välja samamoodi nagu maailma parimad mängijadki."