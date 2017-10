Eesti curlinguvõistkonna teekond MM-il lõppes veerandfinaalis

"Eesti segavõistkonna jõudmine tiitlivõistluse veerandfinaali on tugev sooritus. Sel aastas võistles MM-il rekordarv riike - curling areneb jõudsalt kogu maailmas," sõnas Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver. "Rõõmu teeb ka see, et Eesti tõusis tänu heale esinemisele MM-il ka segavõistkondade maailmaedetabelis kaheksa kohta kõrgemale 12. kohale," lisas Randver.

