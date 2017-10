Võimas Napoli jätkab Itaalias täiseduga, Juventus libastus

Pärast eilset võitu jätkab liigahooaja kaheksa esimest kohtumist võitnud Napoli 24 punktiga tabeli tipus, Milano Interil on teisena 19 ning Juventusel kolmandana samuti 19 silma. Ka Laziol on 19 punkti ja nad on tabelis neljandad. Inter võõrustab Milano linnaderbis täna AC Milani.

