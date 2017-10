Erika kirpu treeneriks sai maailmakuulus itaallane

Eesti epeenaiskonna peatreeneri Kaido Kaaberma kunagine kõva konkurent Angelo Mazzoni on veidi vähem kui kuu aega jaganud nõu Erika Kirpule, kes elab ja harjutab suuresti Itaalias. Kirpu vajas personaalset treenerit, kes lisaks argipäevastele treeningutele saaks tulla ka võistlustele ja laagritesse.

"Peale MM-i tekkis mul probleem, sest mul oli vaja treenerit, kes saaks minuga kaasas käia," ütles Kirpu ETV spordisaatele. "See treener, kes mul oli enne Itaalias, oli seotud kohaliku koondisega."

Mazzoni lisas: "Ühel päeval Erika helistas mulle ja ütles, et vajab treenerit, sest elab nüüd Itaalias. Sel momendil olin ma vaba, sest lõpetasin oma treeneritöö Venemaal ja tulin tagasi Itaalisse ning ütlesin - miks mitte, proovime."

Vehklejana 14 tiitlivõistluste medalit sealhulgas kaks meeskondlikku olümpiakulda võitnud Mazzoni lõi kohe läbi ka treenerina ja juhendas järjest nii Itaalia, Šveitsi kui Venemaa epeekoondist ja tema õpilased on võitnud igat värvi medaleid. Märtsis lõpetas ta perekondlikel põhjustel kolm aastat kestnud töö Venemaa koondisega ja juhendab nüüd Veronas pea sadat noort ning Milanos Kirpud. Hetkel on duo Tallinnas ja valmistub esimeseks MK-etapiks.

"Algul on raske, sest peame teineteist väga hästi tundma õppima," ei varjanud Mazzoni. "On aga üks suur pluss - Erika räägib väga hästi itaalia keelt. Uskumatu, sest olin viimase kümne aastaga juba harjunud inglise, prantsuse, itaalia, saksa ja veidi vene keeles rääkima, et jagada nõu. Erikaga on töö palju lihtsam."

Mazzoni suurteks plussideks on fantastiline visuaalne mälu, suured kogemused, entusiasm ja selge soov, et tema õpilased vehkleks elgantselt ja kergelt. "Teen väikseid muutusi ja ütlen, et palun püüa torgata kergemalt, rohkem lõdvemalt, ära ole nii pinges ja vehkle kergemalt. Nii see töötab ja see on esimene eesmärk ka Erikale," lisas itaallane.

"Praegu on kõik huvitav. Kuulan, vaatan ja üritan kõike võtta, mis on võimalik," lausus Kirpu.

Kuuel olümpial vehelnud Itaalia treener Kirpule kuu ja päikse alla toomist ei luba, kuid alustas koostööd kindla sihiga. "Mulle meeldib võita ja tahan talle õpetada,

kuidas on võimalik võita," teatas Mazzoni.

Järgmisel nädalal toimuva Tallinna Mõõga turniiri on Mazzoni võitnud nii vehkleja kui treenerina.