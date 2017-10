Tartu Ülikooli peatreener: täna ma ei saanud pooltest asjadest aru

Hooaja avamängus lisaajal Kalev/Cramole kaotanud Rapla sai tabelisse teise võidu - Tartu Ülikooli kõrval on alistatud ka Tallinna Kalev. "Kaks võitu on käes, kuid ärme liiga ahneks mine, kuigi ka esimeses mängus oli meil võimalus olemas," lisas Rapla peatreener Aivar Kuusmaa.

